Audi A8 стала доступна для покупки в России

Мотор, обладающий высокой эффективностью, 4.0 TFSI может похвастаться мощностью в 460 лошадиных сил. Как сообщается, автомобиль способен разогнаться с 0 до 100 км/час за 5 секунд. Машина будет оснащена системой полного привода на постоянной основе, адаптивной пневматической подвеской и облегченной конструкцией кузова. Также стало известно, что Audi A8 получит систему полноуправляемого шасси, благодаря которой маневренность автомобиля может существенно возрасти. Система климат-контроля станет более гибкой, разделяя автомобиль на четыре зоны, регулируя температуру, циркуляцию и качество воздуха. Кроме того, в салоне будет установлен мощный мультимедийный центр, а также инновационная система управления MMI touch.Автомобиль с базовой комплектацией, а также со стандартной величиной колесной базы обойдется в 7,610 миллионов рублей. Желающим приобрести модель с удлиненной колесной базы придется заплатить 8,1 миллионов рублей.