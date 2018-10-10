Жители Японии стали очевидцами сверхбыстрого светящегося НЛО
Жители Японии видели двигавшиеся в небе на высокой скорости яркие НЛО. Внимание людей привлекли несколько парящих огней, которые двигались в разных направлениях, даже не скрывая своего присутствия.
Знаменитый всему миру уфолог Скотт Уоринг пояснил происходящее после просмотра любительского видео, которое сделали жители города Идзумисава. Он сказал: «Я считаю, что летающие объекты не принадлежат нашей цивилизации. Они двигались на очень большой скорости, такой траекторией полёта не обладают наши самые сверх быстрые самолёты. Скорее всего, у них где-то не далеко есть своя тайная база, находящаяся под водой».
Очевидцы утверждают, что НЛО был в виде полупрозрачного объекта, который поднимался в небо и подлетал к другим ярким точкам. Через какой-то промежуток времени корабль пришельцев растворился на глазах.
Знаменитый всему миру уфолог Скотт Уоринг пояснил происходящее после просмотра любительского видео, которое сделали жители города Идзумисава. Он сказал: «Я считаю, что летающие объекты не принадлежат нашей цивилизации. Они двигались на очень большой скорости, такой траекторией полёта не обладают наши самые сверх быстрые самолёты. Скорее всего, у них где-то не далеко есть своя тайная база, находящаяся под водой».
Очевидцы утверждают, что НЛО был в виде полупрозрачного объекта, который поднимался в небо и подлетал к другим ярким точкам. Через какой-то промежуток времени корабль пришельцев растворился на глазах.
В мире
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 07:20