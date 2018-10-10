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Жители Японии стали очевидцами сверхбыстрого светящегося НЛО

Жители Японии видели двигавшиеся в небе на высокой скорости яркие НЛО. Внимание людей привлекли несколько парящих огней, которые двигались в разных направлениях, даже не скрывая своего присутствия.

Жители Японии стали очевидцами сверхбыстрого светящегося НЛО

Знаменитый всему миру уфолог Скотт Уоринг пояснил происходящее после просмотра любительского видео, которое сделали жители города Идзумисава. Он сказал: «Я считаю, что летающие объекты не принадлежат нашей цивилизации. Они двигались на очень большой скорости, такой траекторией полёта не обладают наши самые сверх быстрые самолёты. Скорее всего, у них где-то не далеко есть своя тайная база, находящаяся под водой».


Очевидцы утверждают, что НЛО был в виде полупрозрачного объекта, который поднимался в небо и подлетал к другим ярким точкам. Через какой-то промежуток времени корабль пришельцев растворился на глазах.


 
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Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 07:20

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