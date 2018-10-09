Картина Хабенского «Собибор» вошла в лонг-лист «Оскара»

Помимо Хабенского кино-пространство СНГ в Голливуде представят Дарья Жук «Хрусталь» (Белоруссия), Александр Котт «Спитак» (Армения), а также Сергей Лозница «Донбасс» (Украина). Имя победителя члены жюри объявят 24 февраля на 91-церемонии «Оскар».Фильм «Собибор» стал дебютной режиссерской работой Константина Хабенского. Кроме того, в нем он исполнил одну из главных ролей. В картине показан один из значимых эпизодов Второй Мировой войны: восстание 420 военнопленных в концентрационном нацистском лагере «Собибор», располагавшемся в Польше. Это первое и единственное лагерное восстание, увенчавшееся успехом за все время войны.