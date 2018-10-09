Энрике Иглесиас рассказал о жизни с Анной Курниковой после рождения детей

В декабре прошедшего года у пары появились на свет двойняшки Николас и Люси. Артист признался, что ему приятное наблюдать за тем, какой прекрасной матерью стала Анна Курникова. По словам Энрике Иглесиаса, они как любая пара, переживают взлеты и падения, так как не всегда идеальны, что является прекрасным.Певец также признался, что задумывается о завершении своей творческой карьеры. По словам знаменитости, у него не в первый раз возникает желание уйти со сцены, чтобы всегда находиться рядом со своими детьми.