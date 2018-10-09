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Sony подтвердила планы по выпуску PlayStation 5

Sony подтвердила планы по выпуску игровой приставки PlayStation 5. Об этом сообщил генеральный директор компании Кэнъитиро Йосидо. По его словам, выпуск железа следующего поколения необходим.

Sony подтвердила планы по выпуску PlayStation 5

Исходя из имеющейся информации, эксперты утверждают, что Sony постепенно готовятся к последнему жизненному этапу четвертого поколения PlayStation. По их мнению, 5-е поколение игровых приставок не будет существенно отличаться от четвертого, архитектура систем будет схожей. Это может означать совместимость библиотек, однако информация не была подтверждена официальными представителями.

Не столь давно компания запатентовала технологию обратной совместимости. По словам экспертов, это не только позволит запускать старые игры на новой приставке, но также совершенствовать их автоматически. Текстуры, к примеру, могут быть заменены на новые. Тем не менее, едва ли PlayStation 5 выйдет раньше 2020-го года, в связи с чем количество достоверной информации касательно данного продукта ограничено.


 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 18:30

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