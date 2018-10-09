Главный кардиохирург России рассказал о простом способе лечения осенней депрессии
Лео Бокерия, главный кардиохирург России, рассказал, как избавиться от осенней депрессии без таблеток. Как оказалось, чтобы побороть хандру, нужно настроить свое мышление на позитивный лад.
Естественно, нет сомнений в благотворном влиянии на состояние человека здорового образа жизни, но, по словам медика, его главной оставляющей является именно положительное настроение, а не занятия спортом или отказ от употребления спиртного.
Также Лео Бокерия дал рекомендации относительно повышения производительности труда в рабочем процессе. Для того, чтобы избавиться от стресса и настроиться на работу, нужно просто побеседовать с сотрудниками на обычные темы.
Естественно, нет сомнений в благотворном влиянии на состояние человека здорового образа жизни, но, по словам медика, его главной оставляющей является именно положительное настроение, а не занятия спортом или отказ от употребления спиртного.
Также Лео Бокерия дал рекомендации относительно повышения производительности труда в рабочем процессе. Для того, чтобы избавиться от стресса и настроиться на работу, нужно просто побеседовать с сотрудниками на обычные темы.
Общество
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 14:32