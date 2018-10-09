Главный кардиохирург России рассказал о простом способе лечения осенней депрессии

Естественно, нет сомнений в благотворном влиянии на состояние человека здорового образа жизни, но, по словам медика, его главной оставляющей является именно положительное настроение, а не занятия спортом или отказ от употребления спиртного.Также Лео Бокерия дал рекомендации относительно повышения производительности труда в рабочем процессе. Для того, чтобы избавиться от стресса и настроиться на работу, нужно просто побеседовать с сотрудниками на обычные темы.