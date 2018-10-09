Наталья Рудова похвасталась в Instagram стройной фигурой

Под данным снимком Наталья Рудова оставила пост, в котором рассказала о запахах людей. Актриса подчеркнула, что ароматы являются причиной появления воспоминаний о прошедших чувствах. По словам артистки, недавно она встретилась с подругой, которая пахла духами ее экс-возлюбленного. Через некоторое время знаменитость случайно увидела на улице бывшего бойфренда. Они по-дружески обнялись, после чего Наталья Рудова чувствовала на себе его парфюм.На появившейся публикации кинозвезда запечатлена в бассейне в купальнике. За шестнадцать часов пост оценили более 77 тысяч подписчиков. Возможность комментариев записи актриса отключила.