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Первым мужчиной Виталины Цымбалюк-Романовской был Армен Джигарханян

Киевская пианистка не однократно подчеркивала, что актер Армен Джигарханян являлся ее первым мужчиной. Однако теперь у Виталины Цымбалюк-Романовской появился новый возлюбленный.

Первым мужчиной Виталины Цымбалюк-Романовской был Армен Джигарханян

По словам пианистки, увидев в 16 лет спектакль с участием известного актера Армена Джигарханяна, влюбилась в него по уши, после чего не пропускала ни одной постановки с ним. Виталина Цымбалюк-Романовская рассказывала, что однажды после репетиции Армен Борисович пригласил юную пианистку в грузинский ресторанчик. После ужина артист позвал ее к себе домой. Девушка, осознавая, чем это может закончиться, все же приняла его приглашение. Однако Армен Джигарханян не смог оценить жертвы пианистки. Вскоре актер потребовал посадить ее, назвав на всю страну воровкой.

Первым мужчиной Виталины Цымбалюк-Романовской был Армен Джигарханян

Снова желанной и любимой Виталина Цымбалюк-Романовская ощутила себя с Прохором Шаляпиным, который на пять лет младше нее. Певец в одном из последних интервью рассказал, что его возлюбленная крайне умная и опытная. По словам артиста, он очень доволен их отношениями.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:45

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