Трое взрослых и ребенок погибли в страшном ДТП в ХМАО

Участниками аварии стали Mitsubishi и ВАЗ-2112, которые врезались друг в друга на 87 километре дороги из Сургута в Лянтор. Сила столкновения была такой, что у водителя и пассажиров отечественного автомобиля шансов выжить не было, о чем говорят свидетели ЧП.Сотрудникам ГИБДД предстоит разобраться в причинах и обстоятельствах трагического происшествия.