Трое взрослых и ребенок погибли в страшном ДТП в ХМАО
Трое взрослых и ребенок погибли в результате крупного ДТП, которое случилось в Сургутском районе ХМАО. Видео с места событий обнародовал Life.ru.
Участниками аварии стали Mitsubishi и ВАЗ-2112, которые врезались друг в друга на 87 километре дороги из Сургута в Лянтор. Сила столкновения была такой, что у водителя и пассажиров отечественного автомобиля шансов выжить не было, о чем говорят свидетели ЧП.
Сотрудникам ГИБДД предстоит разобраться в причинах и обстоятельствах трагического происшествия.
Участниками аварии стали Mitsubishi и ВАЗ-2112, которые врезались друг в друга на 87 километре дороги из Сургута в Лянтор. Сила столкновения была такой, что у водителя и пассажиров отечественного автомобиля шансов выжить не было, о чем говорят свидетели ЧП.
Сотрудникам ГИБДД предстоит разобраться в причинах и обстоятельствах трагического происшествия.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 13:41