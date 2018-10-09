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До драки в кафе футболисты Кокорин и Мамаев избили водителя известной ведущей

Выяснилось, что чиновник Минпромторга был не первым человеком, который пострадал 8 октября от рук известных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

До драки в кафе футболисты Кокорин и Мамаев избили водителя известной ведущей

По оперативной информации вчера приблизительно за час до происшествия в полицию поступило заявление о том, что на Триумфальной площади был замечен мужчина в крови. После приезда сотрудников правоохранительных органов было зафиксировано, что пострадавшим оказался Виталий Соловчук.

Журналистам удалось выяснить, что Виталий Соловчук является водителем популярной телеведущей Ольги Ушаковой. По предварительной информации, причиной конфликтной ситуации стало то, что Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые вышли из стрип-клуба «Эгоист», несколько раз ударили по автомобилю Mercedes, за рулем которого был Соловчук.

Водитель популярной телеведущей высказал нападающему футбольной команды «Зенит» и полузащитнику «Краснодара» замечание за неподобающее поведение, после чего разъяренная компания его избила. Виталия Соловчука доставила карета «скорой помощи» в ГКБ им. Боткина. Врачи диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму, а также ушибы мягких тканей лица и перелом костей носа.

До драки в кафе футболисты Кокорин и Мамаев избили водителя известной ведущей

Сообщается, что Ольга Ушакова сразу же отправилась в отделение полиции Пресненского района Москвы, где написала заявление на компанию из пяти мужчин, которые избили ее водителя, а также повредили правую заднюю дверь и стекло автомобиля.


Известно, что во время беседы с правоохранительными органами Виталию Соловчуку удалось опознать в нападающих популярных спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщает Telegram-канал Mash. В свою очередь, сама Ольга Ушакова уже официально подтвердила факт того, что 8 октября был избит ее личный водитель. Других комментариев телеведущая не дала.

Стоит напомнить, что вчера стало известно о том, что утром 8 октября Александр Кокорин и Павел Мамаев поскандалили в центре столицы в кафе «Кофемания» с компанией, а также унизили чиновника Минпромторга Дениса Пака и сломали ему зуб.



 
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Спорт
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:28

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