NASA:Телескоп Хаббл переведен в безопасный режим работы из-за сбоя системы ориентации

По заявлениям специалистов, проблемы возникли с гироскопом. На борту «Хаббла» имеются шесть гироскопов. В свою очередь они применяются в составе надёжной системы наведения. Космический аппарат может функционировать в нормальном режиме, если на нём отсутствует до 3 гироскопов. На сегодняшний день в рабочем состоянии находятся два гироскопа. Эксперты NASA ищут в настоящее время возможные варианты решения возникшей проблемы. При этом «Хаббл» пока находится в безопасном режиме. Телескоп способен функционировать также с одним только работающим гироскопом, однако его возможности в данном случае будут ограничены.Шаттл «Дискавери» STS-31, на борту которого находился телескоп «Хаббл», запустили 24 апреля 1990 года. За период эксплуатации космической обсерватории осуществили пять сервисных миссий. За данное время специалисты провели замены многих узлов. Аппарат за время своей работы передал на Землю большое количество научной информации, а также множество превосходных снимков просторов Вселенной.