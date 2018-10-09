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На спутнике Юпитера Европе астрономы нашли 15-метровые ледяные шипы

На поверхности спутника Юпитера под названием Европа специалистами были обнаружены огромные ледяные шипы высотой до 15 метров. Данные объекты могут затруднить посадку некоторых аппаратов на этот спутник, волнуются исследователи.

На спутнике Юпитера Европе астрономы нашли 15-метровые ледяные шипы

Жидкий океан под поверхностью Европы вызывает весьма большой интерес у многих ученых. Исследователи считают, что при тщательном изучении этого небесного объекта в этой среде могут быть обнаружены живые организмы. Осложнить исследования может ледяной покров, который сильно фрагментирован и имеет крупные разломы в своей поверхности. Это создаст массу трудностей, когда на Европу приземлятся специальные научно-исследовательские аппараты. Проведенная научная работа также показывает, что подобные ледяные шипы могут быть на нескольких объектах Солнечной системы.

В ходе исследования выяснилось, что ледяные шипы над поверхностью Европы могут достигать 15 метров. Также стало известно, что они расположены примерно, в 7 метрах друг от друга. Полученные данные пригодятся при планировании последующих миссий на этот объект.


 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:45

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