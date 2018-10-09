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Эксперт Виктория Арбитр рассказала, почему американцы любят принцев Уильяма и Гарри

Лучший королевский эксперт Виктория Арбитр назвала причину, по которым принцы Гарри и Уильям так популярны среди американцев. По её словам, жители США очень любили принцессу Диану, которая для всех являлась «Королевой сердец».

Эксперт Виктория Арбитр рассказала, почему американцы любят принцев Уильяма и Гарри

Не удивительно, что американцы наблюдали с большим интересом за жизнью сыновей принцессы Дианы. Стоит отметить, что за их свадьбой следили 29 миллионов жителей США. Церемонии бракосочетания транслировались в 15 соцсетях. Ссылаясь на данную трансатлантическую известность, специалист сказала, что ранее люди восхищались принцессой Дианой, не напрасно она неоднократно посещала Соединенные Штаты Америки. Эксперт также отметила, что леди Ди вызывала большой общественный резонанс своим добрым сердцем и звездной гламурностью.

Эксперт Виктория Арбитр рассказала, почему американцы любят принцев Уильяма и Гарри

Специалист отметила, что американцы действительно верят в сказочную жизнь королевской семьи, а также в рассказы о принцессе и принце, что подтверждает недавняя свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Принц Уильям продолжает дело матери, а именно занимается благотворительностью по программе Centrepoint, а также заведует работой Королевской больницы Marsden.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:30

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