5-кратную радугу небывалой красоты запечатлел на камеру американский фотограф

Автором снимка уникального явления является Джон Энтвистл. По словам фотографа, появление пятерной радуги ему удалось лицезреть на закате. Специалист считает, что подобная аномалия могла быть вызвана прошедшим дождем. Энтвистл уверяет, что ничего подобного он не видел даже у своих коллег.Климатологи, в свою очередь, заявили о том, что пятерная радуга является действительно редкостью, тогда как увидеть одинарную, двойную или же тройную вовсе не составит труда.Спустя время ученые установили, что природный феномен был пятерной конической радугой, являющейся большой редкостью. Ее форма говорит о том, что расстояние между самими радужными столбами гораздо больше у вершины, чем у горизонта.