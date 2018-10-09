В ролике от 20th Century Fox показали эффектное перевоплощение во Фредди Меркьюри
Кинокомпания 20th Century Fox опубликовала ролик «Перевоплощение в Фредди», в котором показано, как актер Рами Малек вживался в образ легендарного певца. В ролике сочетаются рабочие кадры и фрагменты из самой киноленты «Богемская рапсодия», названной в честь хита легендарной группы Queen.
Картина режиссера Брайана Сингера является биографической, и в ней постановщик старался продемонстрировать весь путь восхождения Фредди Меркьюри и его коллег по рок-группе Queen Брайна Мэйя, Роджера Тейлора и Джона Дикона. Главную роль в картине исполнил Рами Малек.
Участник оригинального состава Queen Брайан Мэй уже успел посмотреть «Богемскую рапсодию». По его словам, фильм получился живым и душевным, а не будто вырезанным из камня, как это обычно случается с биографическими лентами. Гитарист отметил игру Рами Малека и Люси Бойнтон, заявив, что они отлично справились с ролями культовых личностей. Премьера «Богемской рапсодии» на российских экранах состоится 1 ноября.
Картина режиссера Брайана Сингера является биографической, и в ней постановщик старался продемонстрировать весь путь восхождения Фредди Меркьюри и его коллег по рок-группе Queen Брайна Мэйя, Роджера Тейлора и Джона Дикона. Главную роль в картине исполнил Рами Малек.
Участник оригинального состава Queen Брайан Мэй уже успел посмотреть «Богемскую рапсодию». По его словам, фильм получился живым и душевным, а не будто вырезанным из камня, как это обычно случается с биографическими лентами. Гитарист отметил игру Рами Малека и Люси Бойнтон, заявив, что они отлично справились с ролями культовых личностей. Премьера «Богемской рапсодии» на российских экранах состоится 1 ноября.
Культура
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 16:15