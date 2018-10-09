В ролике от 20th Century Fox показали эффектное перевоплощение во Фредди Меркьюри

Картина режиссера Брайана Сингера является биографической, и в ней постановщик старался продемонстрировать весь путь восхождения Фредди Меркьюри и его коллег по рок-группе Queen Брайна Мэйя, Роджера Тейлора и Джона Дикона. Главную роль в картине исполнил Рами Малек.Участник оригинального состава Queen Брайан Мэй уже успел посмотреть «Богемскую рапсодию». По его словам, фильм получился живым и душевным, а не будто вырезанным из камня, как это обычно случается с биографическими лентами. Гитарист отметил игру Рами Малека и Люси Бойнтон, заявив, что они отлично справились с ролями культовых личностей. Премьера «Богемской рапсодии» на российских экранах состоится 1 ноября.