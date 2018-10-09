АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исаак Ньютон предрек человечеству конец света в 2060 году
EUR 76.99 USD 66.97
Курс валют на 09.10.2018

Климатологи рассказали о последствиях глобального потепления к 2100 году

Климатологи рассказали, каким изменениям подвергнется планета, когда температура на ней к 2100 году поднимется на полтора градуса. Исследование, проведенное межправительственной группой, говорит о затоплении множества стран.

Климатологи рассказали о последствиях глобального потепления к 2100 году

По мнению специалистов, выбросы, которые производят множество заводов по всему миру, ведут к скорому глобальному потеплению. Если их влияние на атмосферу не прекратится, то уже к 2040 году в приземном воздушном слое температура поднимется на полтора градуса. Впрочем, полтора лучше, чем два. Специалисты заявляют, что населенные пункты вблизи водных массивов пострадают первыми, а уровень мирового океана может подняться на целый метр. Засухи, тепловые волны, а также наводнения вследствие таяния ледников ожидают планету, и это при самом оптимистичном сценарии.

В самом неблагоприятном стечении обстоятельств температура атмосферы поднимется на 2,7 градусов. Впрочем, прогнозировать последствия с учетом такого большого значения климатологи не берутся.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука / Главные новости
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 13:21

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бен Аффлек отметил развод поездкой в Монтану с
Вдова Кобзона поблагодарила мужа за счастливую
5-кратную радугу небывалой красоты запечатлел на
Ани Лорак показала в Instagram
Facebook представил управляемые голосом
Трое взрослых и ребенок погибли в страшном ДТП в
Tutu.ru составил список подешевевших
До драки в кафе футболисты Кокорин и Мамаев
Климатологи рассказали о последствиях глобального
Линейка смартфонов Mi 8 от Xiaomi станет дешевле
Трекер активности Withings Go вскоре может
Японский миллиардер хочет взять на Луну свою
Ученые: Хурма полезна для людей с гипертонией и
Смартфон Nubia X с двумя экранами дебютирует 31
Новый тип "звездных ДТП" был обнаружен астрономами
Новые планшеты iPad Pro оснащаются портом USB-C
Финалист реалити-шоу «Замуж за Бузову» Денис
Анну Нетребко в "золотом" наряде фанаты назвали
Сергей Жуков рассказал о личных методах
Не скрывающие роман Кэти Топурия и Гуф
Развод с Петросяном поставил крест на карьере
Андрея Малахова могут уволить с телеканала
Dongfeng объявила про начало продаж купеобразного
«Убийца авианосцев» Ту-22МЗМ совершит первый
Владимир Пресняков показал в Instagram свою вечно
Ольга Бузова показала видео со своей репетиции
Джордж Буш-младший выдал замуж вторую дочь Барбару
Дочь Маликова впечатлила фанатов откровенным
Российские биологи назвали причины развития
Звезда «50 оттенков серого» Дакота Джонсон
Просмотреть все новости