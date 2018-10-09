Климатологи рассказали о последствиях глобального потепления к 2100 году

По мнению специалистов, выбросы, которые производят множество заводов по всему миру, ведут к скорому глобальному потеплению. Если их влияние на атмосферу не прекратится, то уже к 2040 году в приземном воздушном слое температура поднимется на полтора градуса. Впрочем, полтора лучше, чем два. Специалисты заявляют, что населенные пункты вблизи водных массивов пострадают первыми, а уровень мирового океана может подняться на целый метр. Засухи, тепловые волны, а также наводнения вследствие таяния ледников ожидают планету, и это при самом оптимистичном сценарии.В самом неблагоприятном стечении обстоятельств температура атмосферы поднимется на 2,7 градусов. Впрочем, прогнозировать последствия с учетом такого большого значения климатологи не берутся.