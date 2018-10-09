Анастасия Волочкова навестила пережившего двойной инсульт отца

Известная российская прима-балерина Анастасия Волочкова является активным пользователем соцсетей среди звезд отечественного шоу-бизнеса. Ее личная страница в социальной сети ежедневно пестрит свежими публикациями: здесь она демонстрирует и фирменные шпагаты, и фрагменты с репетиций, и роскошное убранство своего дома. Подписчики звезды балета нередко критикуют ее за излишне откровенные образы, а также наряды не по возрасту.На днях балерина обнародовала семейное фото, на котором она запечатлена вместе со своим отцом. Внизу под публикацией она написала о том, что произошло с ее родителем. Дело в том, что Юрий Волочков перенес двойной инсульт и сейчас проходит курс реабилитации. Мужчина прикован к инвалидному креслу, поскольку правая сторона его тела парализована. Сейчас он находится у себя дома, а рядом с ним его любящая женщина Лена, которая, не испугавшись трудностей, осталась рядом с любимым человеком.