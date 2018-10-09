Японский миллиардер хочет взять на Луну свою возлюбленную

Юсаку Маэдзава рассказал, что Аямэ Горики заинтересована в этом проекте, и он будет рад, если для нее найдется какая-нибудь миссия. Ведь у каждого участника, который собирается отправится в первое путешествие на Луну, будет своя роль, и у него в том числе. Поскольку все романы японского миллиардера не длились более двух лет, он успокоил представителей прессы заявив, что их отношения с Аямэ Горики развиваются хорошо. Если никто из участников миссии не будет против, то она тоже отправится на Луну.В Японии Юсаку Маэдзава известен не только своим многомиллионным состоянием, но многочисленными романами с молодыми моделями или актрисами. У миллиардера есть трое детей, но при этом он никогда не состоял в официальном браке.