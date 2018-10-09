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Финалист реалити-шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев опубликовал сомнительное послание о любви

Финалист нового телепроекта о любви «Замуж за Бузову» Денис Лебедев опубликовал в личном инста-блоге загадочный пост о любви.

Финалист реалити-шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев опубликовал сомнительное послание о любви

Несколько дней назад в эфире телеканала «ТНТ» показали очередной выпуск реалити-шоу «Замуж за Бузову», где главная героиня преждевременно попрощалась с двумя участниками, оставив при этом только 35-летнего сыровара Дениса Лебедева. Сейчас мужчина продолжает активно подогревать интерес к следующей серии, публикуя у себя на страничке в социальной сети Instagram таинственные послания.

Не секрет, что в седьмом выпуске реалити-шоу «Замуж за Бузову» Ольга бесповоротно разочаровалась в 29-летнем Александре Гриневе. Да и проверка на детекторе лжи показала, что молодой человек пришел на телепроект исключительно ради популярности. Более того, полиграф показал, что претендент на руку и сердце поющей телеведущей изменял девушкам, с которыми находился в отношениях. В результате, телезнаменитость приняла довольно неожиданное решение. Оля решила, что хочет видеть в финале только одного участника, и им оказался Денис Лебедев.

Несколько часов назад потенциальный возлюбленный Ольги Бузовой опубликовал в личном микроблоге новый пост, который сразу же заинтересовал огромное количество интернет-пользователей. В своем посте Лебедев пишет о том, что когда ему было 5 или 6 лет, он загадал себе девушку. Тогда еще маленький мальчик уже мечтал встретить нежную, добрую, красивую, честную, но главное - его девушку.

Финалист реалити-шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев опубликовал сомнительное послание о любви

По словам Дениса, несмотря на то, что на протяжении всей своей жизни он жил, набирался опыта, был счастлив и делал счастливыми других людей, он помнил свою детскую мечту, которая не так давно исполнилась. Этакая «Бусинка» помогла Лебедеву отыскать ту «единственную». Также участник реалити-шоу «Замуж за Бузову» подметил, что на сегодняшний день ловит буквально «каждый вздох» той девушки, которую загадал в детстве.

В конце же своего поста Денис Лебедев поблагодарил своих поклонников за «сочувствие любви», а также намекнул, что Ольга Бузова в итоге не ответит ему взаимностью.


 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:23

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