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Сергей Жуков рассказал о личных методах воспитания детей

Сергей Жуков рассказал своим подписчикам в социальной сети Instagram о личных методах воспитания детей. Он выделил, что главное, чтобы дети могли развивать свои таланты, а родители не должны быть для них в этом препятствием.

Сергей Жуков рассказал о личных методах воспитания детей

Сергей Жуков откликнулся на просьбы подписчиков и рассказал, как ему удаётся воспитывать троих детей. Он выделил главное, что, по его мнению, формирует личность ребёнка и является основой общения с родителями. Как оказалось, основной секрет заключается в свободе выбора.

Подрастающие отпрыски должны иметь возможность заниматься тем делом, которое приносит им наибольшее удовольствие и заставляет развиваться в физическом и творческом плане. Нередко родители пытаются реализовать в детях свои несбывшиеся мечты, подавленные в детстве волей родителей, но они поступают аналогичным способом и повторяют ошибки своих мама и пап. Нельзя делать из мальчика великого боксёра, поскольку он может иметь совсем другие способности, и их необходимо рассмотреть. Быть может, в вашей семье растёт гений бальных танцев, но он тут же "умрёт", как только пойдёт заниматься в секцию спорта. При этом короля ринга из него тоже не выйдет.

Фанаты поблагодарили кумира за совет и вспомнили, как многие из них в юношеском возрасте тяготели совсем к другим увлечениям, посещая секции и кружки, выбранные для них родителями. Некоторые признались, что повторяют эту модель воспитания на своих детях, и пообещали музыканту исправиться.


 
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ШоуБиз / Другое
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 12:16

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