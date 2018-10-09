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Ким Чен Ын приобрел роскошный Rolls-Royce Phantom

Глава КНДР Ким Чен Ын приобрел для себя роскошный Rolls-Royce Phantom. На новом авто политический деятель прибыл на встречу к Майку Помпео, госсекретарю США.

Ким Чен Ын приобрел роскошный Rolls-Royce Phantom

Санкции ООН, действующие против Северной Кореи, вероятно, не распространяются на правителя страны. По имеющимся данным, чтобы обойти запрет на приобретение предмета роскоши, Ким Чен Ын создал торговую компанию на территории китайской провинции Ляонин, которая граничит с КНДР.

После того, как несколько лет назад северокорейский лидер купил пуленепробиваемый лимузин Mercedes-Maybach Pullman Guard, поддерживающий скорость в пределах 100 км/ч с даже пробитыми шинами, политик решил приобрести еще более роскошное авто, стоимость которого составляет 45 млн рублей. Rolls-Royce Phantom оснащен 7-литровым топливным агрегатом, способным развивать мощность до 460 лошадиных сил.

Данных о том, оборудовано ли авто бронированным кузовом или же какими-то специальными функциями безопасности, пока нет.


 
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Политика / Главные новости
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 15:45

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