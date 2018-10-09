Трекер активности Withings Go вскоре может получить преемника

Последним гаджетом, выпущенным Withings, являлись часы HR Sport. Однако, не смотря на использование гибридной технологии, девайс не стал популярен в связи с тем, что был очень похож на предыдущую модель HR. Недавно в базе FCC было обнаружено упоминание о Withings Go. Девайс является трекером активности и имеет совершенно иную форму, нежели первая модель, как можно судить из имеющегося схематического чертежа.Разработчики Withings отошли от применения круглых форм, что порадовало многих поклонников компании, так как прямоугольные очертания больше подходят для девайсов рассматриваемого типа. Некоторые эксперты предполагают, что трекер активности получит датчик ЧСС, впрочем, достоверных фактов об устройстве пока нет.