Смартфон Nubia X с двумя экранами дебютирует 31 октября
Фирма Nubia (суббренд ZTE) готовит к презентации смартфон с двумя экранами. Дебют аппарата Nubia X, согласно официальному тизеру, состоится в день шестилетия компании - 31 октября.
Смартфон, раньше проходивший под названием Nubia Z18S, основан на Snapdragon 845. Аппарат получит до 128 Гб флэш-хранилища и до 8 Гб ОЗУ, а также аккумулятор емкостью 3800 мА•ч и поддержку быстрой подзарядки.
Главная особенность Nubia X – двойной экран. На лицевой стороне расположится ЖК-дисплей с диагональю 6,26 дюймов, а на тыльной – 5,1-дюймовая OLED-панель с функцией Always On, где будет отображен пользовательский Android-интерфейс. Рядом с задним экраном разместится камера с модулями на 24 и 16 Мп.
Презентацию новинки компания готовит в своему шестилетию. Информацию о дебюте гаджета 31 октября подтвердил гендиректор суббренда ZTE Nubia, обнародовав этот тизер.
Смартфон, раньше проходивший под названием Nubia Z18S, основан на Snapdragon 845. Аппарат получит до 128 Гб флэш-хранилища и до 8 Гб ОЗУ, а также аккумулятор емкостью 3800 мА•ч и поддержку быстрой подзарядки.
Главная особенность Nubia X – двойной экран. На лицевой стороне расположится ЖК-дисплей с диагональю 6,26 дюймов, а на тыльной – 5,1-дюймовая OLED-панель с функцией Always On, где будет отображен пользовательский Android-интерфейс. Рядом с задним экраном разместится камера с модулями на 24 и 16 Мп.
Презентацию новинки компания готовит в своему шестилетию. Информацию о дебюте гаджета 31 октября подтвердил гендиректор суббренда ZTE Nubia, обнародовав этот тизер.
Технологии
Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 12:58