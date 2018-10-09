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Microsoft представила новую разработку Project xCloud

Компания Microsoft представила новую свою разработку Project xCloud. Данный облачный сервис позволяет с Xbox ONE запускать игры на любых используемых устройствах, включая также мобильные.

Microsoft представила новую разработку Project xCloud

Уже проводятся активные тесты проекта. Для пользователей он станет доступным в следующем году. Представители компании заявили, что разработчики видеоигр смогут участвовать в работе Project xCloud, а также всесторонне поддерживать службу. Для мобильных устройств разработали держатель для контроллера, благодаря которому игроки смогут проходить игры, не применяя сенсорный экран. Microsoft уже имеет ряд крупных конкурентов в области облачных игровых сервисов: Project Stream, PlayStation Now, GeForce Now.

Пользователи положительно отнеслись к анонсу нового сервиса. В свою очередь для большинства геймеров, которые не имеют финансов отдельно приобрести консоль, это является возможностью поиграть впервые в проекты Xbox ONE, ранее запускаемые только на консоли. При этом геймеры интересуются, сколько стоит подписка на сервис, а также какая необходима скорость Интернет-соединения, чтобы обеспечить корректную работу проекта.


 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:15

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