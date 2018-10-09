На следующей неделе Huawei покажет игровой смартфон Mate 20X
Компания Huawei представит на следующей неделе в Лондоне мощный смартфон для геймеров Mate 20X. Секретная новинка выйдет одновременно с моделями Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro.
Дебют флагмана, о котором стало известно из короткого тизера, состоится 16 октября. И если о Mate 20 и Mate 20 Pro известно почти все, то о мобильном устройстве для геймеров практически ничего неизвестно. Дело в том, что разработка третьей модели тщательно скрывалась от общественности, поэтому за все время не произошло даже утечек.
Однако немногочисленные слухи утверждают, что Huawei Mate 20X обещает стать высокопроизводительным устройством с минимальным нагревом корпуса. Быстродействие смартфону обеспечат мощный процессор Kirin 980 и 4-8 Гб оперативная память. Объем внутренней памяти будет варьироваться от 128 до 512 Гб в зависимости от модификации. Геймерский смартфон получит 7,21-дюймовый OLED дисплей разрешением 2240 x 1080 пикселей.
Дебют флагмана, о котором стало известно из короткого тизера, состоится 16 октября. И если о Mate 20 и Mate 20 Pro известно почти все, то о мобильном устройстве для геймеров практически ничего неизвестно. Дело в том, что разработка третьей модели тщательно скрывалась от общественности, поэтому за все время не произошло даже утечек.
Однако немногочисленные слухи утверждают, что Huawei Mate 20X обещает стать высокопроизводительным устройством с минимальным нагревом корпуса. Быстродействие смартфону обеспечат мощный процессор Kirin 980 и 4-8 Гб оперативная память. Объем внутренней памяти будет варьироваться от 128 до 512 Гб в зависимости от модификации. Геймерский смартфон получит 7,21-дюймовый OLED дисплей разрешением 2240 x 1080 пикселей.
Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:00