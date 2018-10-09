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«Убийца авианосцев» Ту-22МЗМ совершит первый полет после обновления

Первый полет модифицированного Ту-22М3М, ракетоносца отечественного производства, состоится сразу после окончания наземных работ, а также тестирования двигателей. Многие эксперты называют машину "убийцев авианосцев".

«Убийца авианосцев» Ту-22МЗМ совершит первый полет после обновления

В ходе масштабной модернизации авианосец был оснащен новейшим радиоэлектронным оборудованием, а также информационно-управляющей системой, благодаря которой возрастает как дальность поражения, так и боевая эффективность в целом. Кроме того, сообщается, что система будет оснащена технологией интеллектуальной поддержки экипажа.

Ракетоносец Ту-22М3М предназначен для поражения морских и наземных целей, является, на текущий момент, одним из самых массовых бомбардировщиков среди всех выпускаемых, всего 268 экземпляров. Источники говорят о том, что первый полет “убийцы авианосцев” состоится после проверки составных частей самолета. В настоящее время проводится тест двигателей на различных мощностях в наземных условиях. Первые испытания полета ожидались до конца третьего квартала этого года, в связи с чем, есть вероятность их проведения в самом ближайшем будущем.


 
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Технологии / Главные новости
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:41

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