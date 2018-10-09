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Анну Нетребко в "золотом" наряде фанаты назвали "богиней"

В Instagram-микроблоге Анны Нетребко появилась фотография, сделанная на улице ночного Нью-Йорка, где она позирует в коротком золотистом платье с гордо поднятой головой. Поклонники, обсуждая фото, назвали оперную диву настоящей богиней.

Анну Нетребко в "золотом" наряде фанаты назвали "богиней"

Обтягивающий наряд мерцает о огнях ночного Нью-Йорка, и в такт ему поблескивают аналогичного оттенка босоножки на стройных ногах певицы. В таком одеянии знаменитость и сама засияла, как звезда. По мнению фанатов, в подобном наряде следует ходить исключительно с охраной.

Анне Нетребко досталось множество комплиментов от поклонников. Многие отметили, что в артистке сочетается особый талант с яркой внешность, и ею можно любоваться, как произведением искусства. От снимка оперной певицы в золотом облачении, признались фанаты, невозможно оторвать глаз, и назвали ее «богиней» и «неземной красавицей».


 
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ШоуБиз
Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 12:21

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