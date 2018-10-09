Нэри Оксман впервые высказалась об отношениях с Брэдом Питтом

Нери Оксман заявила, что кроме дружбы ее с Брэдом Питтом ничего не связывает, тем более у нее есть возлюбленный – миллиардер Билл Экман. Многие поклонники голливудского актера считали, что дизайнер – идеальная замена Анджелины Джоли. Судя по интервью, американо-израильский архитектор с нежностью относиться к артисту.Стоит напомнить, что на прошедшей неделе репортеры приписали Брэду Питту новые романтические отношения с дизайнером ювелирных украшений Сэт Хари. Пара была замечена на благотворительном концерте группы Red Hot Chili Peppers .