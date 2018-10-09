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Нэри Оксман впервые высказалась об отношениях с Брэдом Питтом

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что голливудский актер Брэд Питт встречается с Нэри Оксман. Однако дизайнер решила высказаться по поводу их романа, заявив, что между ними никогда не было романтических отношений.

Нэри Оксман впервые высказалась об отношениях с Брэдом Питтом

Нери Оксман заявила, что кроме дружбы ее с Брэдом Питтом ничего не связывает, тем более у нее есть возлюбленный – миллиардер Билл Экман. Многие поклонники голливудского актера считали, что дизайнер – идеальная замена Анджелины Джоли. Судя по интервью, американо-израильский архитектор с нежностью относиться к артисту.

Нэри Оксман впервые высказалась об отношениях с Брэдом Питтом

Стоит напомнить, что на прошедшей неделе репортеры приписали Брэду Питту новые романтические отношения с дизайнером ювелирных украшений Сэт Хари. Пара была замечена на благотворительном концерте группы Red Hot Chili Peppers .


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:45

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