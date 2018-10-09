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Ольга Бузова показала видео со своей репетиции

Хоть известная ведущая скандального реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова не отличается яркими вокальными данными, сцену она бросать не собирается.

Девушка упорно совершенствуется в вокале, хоть, по мнению многих специалистов, голоса ей явно не хватает. Однако Бузова не унывает и продолжает радовать своих настоящих фанатов творчеством.

Ольга Бузова показала видео со своей репетиции

Накануне знаменитость выложила публикацию, где показала видео со своей репетиции.

"Репетиции идут полным ходом", - сообщает поклонникам Ольга.

По обыкновению, комментаторы разделились на два лагеря. Одни пишут, что Бузова прибавляет в мастерстве вокала, а другие просят, чтобы эта "звезда" перестала мучить настоящих ценителей музыки и песен.

Ольга Бузова показала видео со своей репетиции

"Бездарно. Неужели ты не слышишь, что голоса у тебя совсем нет", "Олюшка, ты такая славная, мне 63, а я слушаю твои песни, удачи тебе, солнышко", "Господи,ужас просто!", "Оля, ну зачем вам петь, голос или есть, или его нет!", "Вообще молодец!!! Мне очень понравилось исполнение!", "Ну кого ты обманываешь?! Думаешь не слышно, как под автотюном голос ноты меняет?! Хотя это единственный выход для тебя..", - такие довольно разные комментарии были у Ольги Бузовой под видеопостом в Instagram.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:31

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