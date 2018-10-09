Бен Аффлек отметил развод поездкой в Монтану с новой возлюбленной

После лечения в клинике от алкогольной зависимости и мучительного развода с Дженнифер Гарнер Бен Аффлек решил, что лучшее место на земле для восстановления силы – это его любимое Big Sky в Монтане. Отправиться туда он решил прямо с вечеринки, посвящённой дню рождения его другу Метту Деймону. Звезда Голливуда улетел туда вместе со своей новой подружкой, 22-летней Шоной Секстон.По словам друзей Аффлека, горная местность местечка Big Sky в Монтане для актёра является местом духовного очищения, именно здесь он чувствует себя прекрасно и набирается сил и энергией. Близкие актёра рассказали, что раньше ничего не знали о связи Аффлека и Секстон. Девушка сама опубликовала совместные снимки в социальной сети.