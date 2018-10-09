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Бен Аффлек отметил развод поездкой в Монтану с новой возлюбленной

Бен Аффлек был приглашён на день рождения своего лучшего друга Метта Деймона в Лос-Анджелесе. Но вместо вечеринки он втайне от всех улетел со своей новой девушкой в Монтану.

Бен Аффлек отметил развод поездкой в Монтану с новой возлюбленной

После лечения в клинике от алкогольной зависимости и мучительного развода с Дженнифер Гарнер Бен Аффлек решил, что лучшее место на земле для восстановления силы – это его любимое Big Sky в Монтане. Отправиться туда он решил прямо с вечеринки, посвящённой дню рождения его другу Метту Деймону. Звезда Голливуда улетел туда вместе со своей новой подружкой, 22-летней Шоной Секстон.

По словам друзей Аффлека, горная местность местечка Big Sky в Монтане для актёра является местом духовного очищения, именно здесь он чувствует себя прекрасно и набирается сил и энергией. Близкие актёра рассказали, что раньше ничего не знали о связи Аффлека и Секстон. Девушка сама опубликовала совместные снимки в социальной сети.


 
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ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 14:30

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