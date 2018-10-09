Вдова Кобзона поблагодарила мужа за счастливую семейную жизнь

Нелли и Иосиф Кобзон состояли в браке с 1971 года. За почти полстолетия, как призналась вдова легендарного артиста, у них были и ссоры, и слезы, и радость, и страдания, и счастье. Однако супруги сумели через всю жизнь пронести огромную взаимную любовь, которая, как призналась Нелли Кобзон, всегда будет с ней. Вдова мэтра отечественной эстрады признательна мужу за его внимание, заботу и доброту.На сороковой день со смерти знаменитости его супруга обратилась со словами благодарности к людям, окружавшим долгие годы ее семью. Нелли Кобзон страшно прощаться с душой родного человека, обладавшего необыкновенной мощью, однако уверена – она останется в ней и сердцах близких навсегда. Вдова исполнителя назвала мужа человеком необыкновенной мощи.