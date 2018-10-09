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Вдова Кобзона поблагодарила мужа за счастливую семейную жизнь

На сороковой день после смерти Иосифа Кобзона общественность с прискорбием вспоминает об этом неравнодушном к миру человеке. Вдова мэтра отечественной эстрады благодарна ему за счастливые годы семейной жизни и признается, что ей очень «страшно прощаться с его душой».

Вдова Кобзона поблагодарила мужа за счастливую семейную жизнь

Нелли и Иосиф Кобзон состояли в браке с 1971 года. За почти полстолетия, как призналась вдова легендарного артиста, у них были и ссоры, и слезы, и радость, и страдания, и счастье. Однако супруги сумели через всю жизнь пронести огромную взаимную любовь, которая, как призналась Нелли Кобзон, всегда будет с ней. Вдова мэтра отечественной эстрады признательна мужу за его внимание, заботу и доброту.

На сороковой день со смерти знаменитости его супруга обратилась со словами благодарности к людям, окружавшим долгие годы ее семью. Нелли Кобзон страшно прощаться с душой родного человека, обладавшего необыкновенной мощью, однако уверена – она останется в ней и сердцах близких навсегда. Вдова исполнителя назвала мужа человеком необыкновенной мощи.


 
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ШоуБиз
Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 14:15

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