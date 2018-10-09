Ани Лорак показала в Instagram трогательно-грустный снимок с дочерью Софией

Под публикацией знаменитость написала – «Мое сердце». Пост в течение суток собрал свыше 129 тысяч лайков и более 730 комментариев. Подписчики принялись утешать свою любимицу. Они сказали, что певица – талантливая, умная, красивая, обаятельная и искренняя. Ани Лорак сейчас разводится со своим супругом Муратом Налчаджиоглу. Певица приняла решение, что не будет запрещать ему общаться с Софией. Исполнительница песен «окунулась» полностью в работу. В настоящее время певица отправилась в гастрольный тур со своим шоу под названием «Дива». Выходные артистка редко проводит вместе с дочкой.Стоит напомнить, что проблемы в семье Ани Лорак начались после того, как ее супруга сняли на камеру в караоке-клубе с другой девушкой. На видео запечатлено как Мурат Налчаджиоглу смело обнимает спутницу, что-то шепчет ей на ухо, а также касается интимных мест.