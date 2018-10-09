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Facebook представил управляемые голосом смарт-динамики Portal и Portal+

Facebook представил собственное мобильное устройство для совершения видеозвонков. В свою очередь смарт-динамики Portal, а также Portal+ управляются голосом. Они поддерживают приложение Alexa.

Facebook представил управляемые голосом смарт-динамики Portal и Portal+

В устройствах имеется ряд функций для защиты личных данных. Portal имеет 10-дюймовый дисплей, а Portal+ оснащается 15,6-дюймовым дисплеем. Представители Facebook отмечают, что ПО устройств позволяет определить, сколько людей имеется в комнате, и сфокусировать на них потом объектив камеры. По их словам, микрофоны девайсов увеличивают громкость голоса человека, который говорит, даже если он двигается по помещению. В случае совершения групповых звонков параллельно можно задействовать одновременно до семи устройств. Новые смарт-динамики работают с приложением Alexa. Устройство можно применять для получения информации о прогнозе погоды, управления современными бытовыми автоматизированными системами, заказа товаров. В случае разговоров можно использовать эффекты дополненной реальности. Разработчики ключевое внимание уделили вопросам эффективной защиты персональных данных собственников устройств.


Камеры при необходимости закрываются специальным чехлом. Микрофон легко отключается одним прикосновением руки. В США открыли предзаказ устройств в рамках онлайн-площадок. Доставка девайсов потребителям должна начаться в ноябре. Для рынка Соединённых Штатов цена Portal составляет $199. Portal+ расценивается в $349. При покупке одного устройства, второй предлагается со скидкой в $100.


 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:45

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