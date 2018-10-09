Tutu.ru составил список подешевевших авианаправлений

Первое место занимает рейс Москва – Калининград, билеты стали дешевле почти на четверть. Второе место в рейтинге занимает рейс Москва – Краснодар, цена стала меньше на 11 %. Завершает тройку лидеров Санкт-Петербург – Краснодар, цена балета на 10 % меньше.Международные направления также упали в цене на перелёты, тройку лидеров возглавляет Москва – Берлин, потом в Ригу и Рим. Стоимость чека упала почти на четверть. Снижение цен зафиксировано на рейсы: Москва – Ларнака, Москва – Барселона.А вот для посещения стран ближнего зарубежья придётся купить билет на 16% дороже, чем в прошлом году. В дальнее зарубежье перелёт подорожал на 5%. Стоимость авиабилетов в Европу осталась на уровне прошлого года.