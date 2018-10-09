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Tutu.ru составил список подешевевших авианаправлений

Благодаря сервису Tutu.ru стали известны подешевевшие направления для путешествий этой осенью. Поездки будут дешевле, чем осенью 2017 года.

Tutu.ru составил список подешевевших авианаправлений

Первое место занимает рейс Москва – Калининград, билеты стали дешевле почти на четверть. Второе место в рейтинге занимает рейс Москва – Краснодар, цена стала меньше на 11 %. Завершает тройку лидеров Санкт-Петербург – Краснодар, цена балета на 10 % меньше.

Международные направления также упали в цене на перелёты, тройку лидеров возглавляет Москва – Берлин, потом в Ригу и Рим. Стоимость чека упала почти на четверть. Снижение цен зафиксировано на рейсы: Москва – Ларнака, Москва – Барселона.

А вот для посещения стран ближнего зарубежья придётся купить билет на 16% дороже, чем в прошлом году. В дальнее зарубежье перелёт подорожал на 5%. Стоимость авиабилетов в Европу осталась на уровне прошлого года.


 
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Общество
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 13:30

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