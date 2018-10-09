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Линейка смартфонов Mi 8 от Xiaomi станет дешевле на 29$

Флагманский смартфон Mi 8 производства Xiaomi станет дешевле на 29 долларов. Как сообщается, данная скидка действует на всю линейку смартфонов в пределах китайского рынка.

Линейка смартфонов Mi 8 от Xiaomi станет дешевле на 29$

Как стало известно, Xiaomi удалось реализовать порядка 6 миллионов флагманских смартфонов, в связи с чем было принято решение о снижении стоимости четырех девайсов. Оперативная память смартфона составляет 6 ГБ, 8 ГБ - у топовой версии, а встроенная варьируется от 64 до 128 Гб. Диагональ экрана рассматриваемых устройств составляет 6,2 дюйма. Смартфон обладает одним из самых мощных на сегодняшний день процессоров, Snapdragon 845, а также неплохой энергоемкостью аккумулятора, которая составляет 3400 мАч. Также стоит отметить о поддержке устройством технологии быстрой зарядки.

Задняя панель девайса оснащена сдвоенной камерой по 12 Мп. Скидка в 29 долларов распространяется на Mi 8 Lite, Mi 8 SE и Mi 8 Explorer Edition.


 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 13:15

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