Линейка смартфонов Mi 8 от Xiaomi станет дешевле на 29$

Как стало известно, Xiaomi удалось реализовать порядка 6 миллионов флагманских смартфонов, в связи с чем было принято решение о снижении стоимости четырех девайсов. Оперативная память смартфона составляет 6 ГБ, 8 ГБ - у топовой версии, а встроенная варьируется от 64 до 128 Гб. Диагональ экрана рассматриваемых устройств составляет 6,2 дюйма. Смартфон обладает одним из самых мощных на сегодняшний день процессоров, Snapdragon 845, а также неплохой энергоемкостью аккумулятора, которая составляет 3400 мАч. Также стоит отметить о поддержке устройством технологии быстрой зарядки.Задняя панель девайса оснащена сдвоенной камерой по 12 Мп. Скидка в 29 долларов распространяется на Mi 8 Lite, Mi 8 SE и Mi 8 Explorer Edition.