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Илья Яббаров поскандалил с Маргаритой Ларченко из-за детектора лжи

Эпатажная парочка скандальной телестройки «Дом-2» Ильи Яббарова и Маргариты Ларченко в пух и прах разругалась из-за детектора лжи.

Илья Яббаров поскандалил с Маргаритой Ларченко из-за детектора лжи

Не так давно Ларченко поскандалила с Яббаровым, от которого в результате выслушала большое количество неприятных вещей. Как выяснилось, Илья разгневался и обвинил девушку в том, что она якобы мешает ему вернуть беременную Алену Савкину (Рапунцель-младшую), с которой он хочет просто общаться, но при этом не расставаться с Маргаритой.

Считанные часы назад возлюбленная Ильи опубликовала в личном микроблоге пост, в котором призналась поклонникам, что несмотря на детектор лжи верит только Яббарову. По словам Маргариты, полиграф показал, что ее избранник изменил ей с некой Осенковой.

Так как Ларченко по-прежнему испытывает недоверие к детектору лжи, который Яббаров прошел на телепроекте «Дом-2», девушка решила предложить избраннику отправиться вместе с ней и пройти проверку на независимом полиграфе, чтобы доказать и телеведущим реалити, и телезрителям, и остальным участникам шоу, что Илью понапрасну обвиняют в очередном предательстве.

Илья Яббаров поскандалил с Маргаритой Ларченко из-за детектора лжи

Только вот Яббаров воспринял предложение Ларченко довольно резко и даже набросился на девушку с обвинениями. В итоге участница реалити-шоу попросила ведущих «Дома-2» отправить ее в одиночку на Сейшельские острова, где она не только немного отдохнет от постоянных скандалов с возлюбленным, но и постарается разобраться в своих чувствах и понять, сможет ли создать с Ильей в дальнейшем крепкую семью.

Сейчас Маргарита практически каждый день признается своим поклонникам, что очень сильно скучает по Илье, который время от времени звонит ей и заявляет, что сильно любит и больше не может находиться вдали от возлюбленной. По словам Ларченко, сейчас они с Яббаровым общаются довольно спокойно и мило, что не может не радовать ее, однако девушка до сих пор так и не поняла, сможет ли простить Илье его предательство или все-таки им лучше расстаться.


 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:53

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