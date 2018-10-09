Юлия Меньшова подстригла волосы и произвела фурор в Instagram

Юлия Меньшова нечасто балует своих подписчиков в Instagram новыми снимками или видеороликами. Она из последних публикаций была сделана несколько дней назад, в подписи к ней телеведущая написала: "Смена стиля прически неожиданно произвела фурор!". В этом же посте знаменитость поблагодарила своих преданных поклонников за хорошие отзывы. Также Юлия Меньшова сказала спасибо и своим хейтерам за их негативные комментарии. В конце публикации знаменитость пообещала продолжить работать над собой, на радость фанатам.В комментариях к новым снимкам телеведущей, подписчики начали писать, что ей очень идет новая прическа. Некоторые пользователи Сети начали давать советы, как лучше уложить подстриженные волосы. Новые фото знаменитости произвели настоящий фурор в Instagram.