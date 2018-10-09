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Актер «Кухни» Дмитрий Назаров сбил пешехода в Москве и вызвал ему скорую

8 октября в Москве около полуночи звезда сериала "Кухня" Дмитрий Назаров, находясь за рулем авто, сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте. Актер, как сообщил осведомленный источник агентству ТАСС, вызвал пострадавшему скорую.

Актер «Кухни» Дмитрий Назаров сбил пешехода в Москве и вызвал ему скорую

Информацию об аварии, произошедшей на Варшавском шоссе минувшей ночью, подтвердили в представительстве УГИБДД по Москве и области, однако имени водителя, совершившего наезд на пешехода, называть не стали. В пресс-службе ведомства отметили, что автомобиль Audi сбил человека, переходившего дорогу в неположенном месте.

По сведениям источника, знакомого с ситуацией, этим водителем мог быть Дмитрий Назаров. Актер вызвал пострадавшему скорую помощь. Информация о нетрезвом состоянии шофера, появившаяся в некоторых изданиях, официально не подтверждена.


 
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Происшествия
Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 10:46

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