Актер «Кухни» Дмитрий Назаров сбил пешехода в Москве и вызвал ему скорую

Информацию об аварии, произошедшей на Варшавском шоссе минувшей ночью, подтвердили в представительстве УГИБДД по Москве и области, однако имени водителя, совершившего наезд на пешехода, называть не стали. В пресс-службе ведомства отметили, что автомобиль Audi сбил человека, переходившего дорогу в неположенном месте.По сведениям источника, знакомого с ситуацией, этим водителем мог быть Дмитрий Назаров. Актер вызвал пострадавшему скорую помощь. Информация о нетрезвом состоянии шофера, появившаяся в некоторых изданиях, официально не подтверждена.