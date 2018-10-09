Звезда «50 оттенков серого» Дакота Джонсон беременна

Хоть пара встречается всего около года, свои отношения они стараются не комментировать. Но недавно в доме рок музыканта состоялась большая вечеринка. Журналисты, дежурившие под особняком Криса Мартина, смогли снять все происходящее на видео. Гостями вечеринки стали многие голливудские знаменитости, в том числе Дон Джонсон, Мелани Гриффит, Джулия Робертс и Шон Пенн.В доме были подвешены 2 ряда воздушных шариков - синего и розового цвета. После все синие шарики выпустили в свободный полет. Журналисты полагают, что это символизировало, что беременная звезда культового фильма о 50 оттенках родит мальчика. Дакота Джонсон сейчас на последнем месяце беременности, и уже скоро она родит сына.