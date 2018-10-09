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Новый тип "звездных ДТП" был обнаружен астрономами

Астрономы обнаружили новое явление, ставшее результатом "звездного ДТП". Один из наиболее масштабных во вселенной катаклизмов привел к продлению жизни одного из виновников космической аварии.

Новый тип "звездных ДТП" был обнаружен астрономами

Ранее считалось, что звезда из созвездия Лисички вспыхнула в результате, так называемого, “звездного вампиризма”, однако современные исследования доказывают, что результатом такого явление стало прямое столкновение. Белый карлик, будучи сверхплотной звездой, столкнулся с коричневым карликом. Так называют “переходной этап” между звездой и планетой, поскольку тепла внутри уже недостаточно, со временем объект остывает. В ходе "ДТП" вся материя коричневого карлика была сожжена белым, в результате чего была превращена в литий и вместе с другими тяжелыми элементами выброшена в космос.

В связи с тем, что данный выброс был чрезвычайно быстро охлажден, большинство телескопов не успели его увидеть. С учетом достаточно большого числа подобных объектов во вселенной, подобные "ДТП" должны быть достаточно частыми, по словам ученых.


 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:45

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