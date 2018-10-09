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Новые планшеты iPad Pro оснащаются портом USB-C

Новые iPad Pro будут первыми мобильными устройствами компании Apple, оснащаемыми портом USB-C. Большой и маленький iPad Pro новой генерации представят в 4 версиях. Две будут иметь поддержку LTE, а еще две - нет.

Новые планшеты iPad Pro оснащаются портом USB-C

Новые iPad порадуют пользователей дисплеем как в случае новых iPhone. В верхней части модели не будет выреза. Клавиши Home тоже не будет под дисплеем. Хотя рамки станут тоньше, ширина их позволит устанавливать камеру TrueDepth современной системы Face ID. Она будет работать в портретном и альбомном режиме. Новые iPad Pro наделят портом USB-C. Через данный порт можно выводить на внешний дисплей видеоконтент 4K HDR. В настройках появится отдельный пункт, где можно регулировать яркость, разрешение, отключать/включать HDR в случае трансляции изображения на подключенный экран.

В новых iPad Pro предусматривается новое удобное перо Apple Pencil, а также абсолютно новый магнитный разъем, предназначенный для аксессуаров – Magnetic Connector. Его разместят на тыльной панели iPad Pro. Он будет использоваться для подключения, например Smart Keyboard, а также аналогичных аксессуаров сторонних развивающихся производителей.


 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:30

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