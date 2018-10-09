Младшую сестру Ольги Бузовой поклонники заподозрили в беременности

«Анечка, у вас так уже животик округлился. Вас можно начинать поздравлять?», «Ой, милый какой животик. Анна, можете уже не скрывать свою беременность, всем и так давно все стало понятно!», «Бедная, бедная Олечка! У нее явно истерика случится, когда она узнает, что ее младшая сестра скоро станет мамой, а она в свои 32 по-прежнему одинока», - продолжают активно писать пользователи Сети.

Не секрет, что в отличие от одинокой и бездетной Ольги Бузовой у ее родственницы есть любимый человек, который не так давно стал законным супругом девушки. На сегодняшний день недоброжелатели теледивы во всеуслышание продолжают заявлять, что если Оля узнает о том, что ее младшая сестра ждет первенца, у нее случится настоящая истерика.А началось все с того, что внимательные фолловеры начали замечать: Анна Бузова в последнее время все чаще и чаще появляется в обществе в свободных нарядах. Да и на свежем видеоролике девушки, которое она опубликовала несколько часов назад в личном инста-блоге, младшая сестра Оли запечатлена в объемном синем свитере. По словам пользователей Сети, именно на этом ролике невозможно не обратить внимания на то, что у родственницы телеведущей «Дома-2» увеличился животик.На записи Анна Бузова рассказывает своим поклонникам, что побывала на открытии восьмой студии «МиникюроФФ» в Москве. Также девушка не только отметила прекрасный сервис, уютную атмосферу и профессионализм сотрудников, но и заявила, что именно этот салон красоты «рекомендует Бузова».Вот тут-то все и началось. Один за другим поклонницы Анны Бузовой принялись комментировать не само открытие нового салона красоты в столице или рекомендации «самой Бузовой», а округлившийся животик родственницы поющей телеведущей.