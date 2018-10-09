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Не скрывающие роман Кэти Топурия и Гуф познакомили своих детей

Рэп-исполнитель Гуф и Кэти Топурия, больше не скрывающие свой роман, познакомили своих детей, что указывает на серьезность их отношений. Встреча звездных наследников состоялась, когда сын музыканта Сэм, проживающий с мамой на Бали, приезжал в Россию.

Не скрывающие роман Кэти Топурия и Гуф познакомили своих детей

Трехлетняя дочь Топурия Оливия сразу же подружилась с восьмилетним мальчиком. У детей оказалось много общих интересов: они обожают сладкую вату и любят аттракционы. Кэти Топурия и Алексей Долматов счастливы, что их наследники, несмотря на пятилетнюю разницу в возрасте, нашли общий язык.

Слухи о романе артистов появились в начале года, однако они заявляли о связывающей их крепкой дружбе. Открыто демонстрировать чувства знаменитости стали в конце июля, когда перестали скрывать свои отношения и объявили себя парой. Вслед за этим их аккаунты в социальных сетях стали пестреть их фотографиями, сделанными во время совместного отдыха. Публика долго гадала, серьезен ли роман между 32-летней Топурия и 39-летним Гуфом, а теперь получила яркое тому подтверждение – знакомство их детей.


 
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ШоуБиз
Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 12:15

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