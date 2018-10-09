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Вера Брежнева спряталась за собакой-«ушанкой»

На своей странице в Instagram Вера Брежнева опубликовала новое фото, на котором она спряталась за собакой-«ушанкой». Подписчики исполнительницы пришли в восторг от этой публикации.

Вера Брежнева спряталась за собакой-«ушанкой»

Вера Брежнева весьма активно пользуется социальными сетями. Знаменитость практически ежедневно публикует видео и фотографии, чтобы преданные поклонники могли больше знать о ее личной жизни. Несколько часов назад в Instagram Веры Брежневой появился новый снимок, на котором она запечатлена в солнцезащитных очках. Но лицо певицы видно только на половину, поскольку она спряталась за белой собакой-«ушанкой». Исполнительница не стала комментировать фото, а просто поставила несколько смайликов в виде собаки.

Вера Брежнева спряталась за собакой-«ушанкой»

Подписчики сразу же начали писать комплименты и благодарить знаменитость за то, что она подняла им настроение такой радостной и светлой фотографией. Собака тоже понравилась фанатам Веры Брежневой, они даже начали придумывать ей различные прозвища. Всего за несколько часов публикация певицы набрала более 61 тысячи лайков.


 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:13

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