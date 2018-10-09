Вера Брежнева спряталась за собакой-«ушанкой»
На своей странице в Instagram Вера Брежнева опубликовала новое фото, на котором она спряталась за собакой-«ушанкой». Подписчики исполнительницы пришли в восторг от этой публикации.
Вера Брежнева весьма активно пользуется социальными сетями. Знаменитость практически ежедневно публикует видео и фотографии, чтобы преданные поклонники могли больше знать о ее личной жизни. Несколько часов назад в Instagram Веры Брежневой появился новый снимок, на котором она запечатлена в солнцезащитных очках. Но лицо певицы видно только на половину, поскольку она спряталась за белой собакой-«ушанкой». Исполнительница не стала комментировать фото, а просто поставила несколько смайликов в виде собаки.
Подписчики сразу же начали писать комплименты и благодарить знаменитость за то, что она подняла им настроение такой радостной и светлой фотографией. Собака тоже понравилась фанатам Веры Брежневой, они даже начали придумывать ей различные прозвища. Всего за несколько часов публикация певицы набрала более 61 тысячи лайков.
Вера Брежнева весьма активно пользуется социальными сетями. Знаменитость практически ежедневно публикует видео и фотографии, чтобы преданные поклонники могли больше знать о ее личной жизни. Несколько часов назад в Instagram Веры Брежневой появился новый снимок, на котором она запечатлена в солнцезащитных очках. Но лицо певицы видно только на половину, поскольку она спряталась за белой собакой-«ушанкой». Исполнительница не стала комментировать фото, а просто поставила несколько смайликов в виде собаки.
Подписчики сразу же начали писать комплименты и благодарить знаменитость за то, что она подняла им настроение такой радостной и светлой фотографией. Собака тоже понравилась фанатам Веры Брежневой, они даже начали придумывать ей различные прозвища. Всего за несколько часов публикация певицы набрала более 61 тысячи лайков.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:13