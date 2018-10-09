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В Чили очевидец снял на видео сферический НЛО

Очевидец из Чили снял на камеру сферический НЛО, который завис в небе на очень близком расстоянии. Мужчина отдал полученный видеоматериал на рассмотрение уфологу, а также обнародовал на платформе YouTube.

В Чили очевидец снял на видео сферический НЛО

На видеоролике НЛО выглядит как сфера. Аналогичные объекты были впервые замечены и зарегистрированы военными летчиками во времена Второй Мировой Войны. Пользователи социальной сети с большим интересом просматривают представленный видеоматериал.


Они отметили, что это НЛО скорей всего шпионит за людьми. Некоторые юзеры отметили, что технологии инопланетян настолько далеки от земных, что людям понять их просто не возможно.


 
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В мире
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:20

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