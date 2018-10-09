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Dongfeng объявила про начало продаж купеобразного кроссовера версии ix5

Компания Dongfeng объявила про начало реализаций купеобразного кроссовера версии ix5. Авто принадлежит к бюджетному сегменту.

Dongfeng объявила про начало продаж купеобразного кроссовера версии ix5

Новинка оснащается 1,5-литровым турбированным силовым агрегатом на 179 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент составляет 270 Нм. Транспортное средство ориентировано на бюджетную аудиторию. Новую версию официально представили в августе во время проведения автосалона в Чэнду. Основой авто является платформа от версии Fengguang 580, которая пользуется спросом в КНР. Габариты нового кросса сопоставимы с французской версией Renault Arkana: в длину 4685 мм, в ширину 1865 мм, в высоту 1645 мм. При этом межосевое расстояние составляет не более 2790 мм. Кроме 1,5-литрового ДВС предусматривается более мощный 2-литровый мотор на 231 лошадиную силу (крутящий момент 355 Нм). Трансмиссией выступает 6-ступенчатая МКПП либо вариатор CVT. «Люксовую» версию комплектуют 6-диапазонным «автоматом». Авто наделили передним приводом. Стандартные опции включают цифровую приборную панель, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, светодиодную оптику.

Автопроизводитель разместил в салоне информационно-развлекательный комплекс. В авто также установлена система предотвращения столкновений. На крыше имеется панорамный люк. Кросс ix5 наделили легкосплавными 19-дюймовыми колесными дисками.


 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:45

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