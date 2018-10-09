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Джордж Буш-младший выдал замуж вторую дочь Барбару

Дочь Джорджа Буша-младшего Барбара Пирс Буш вышла замуж за сценариста Крейга Койна. Свадьба проходила в том же месте, где когда-то поженились ее бабушка и дед, а к алтарю невесту подвел сам бывший президент.

Джордж Буш-младший выдал замуж вторую дочь Барбару

Сестра невесты Дженна Буш-Хейгер отметила, что место проведения свадьбы имело особое значение, как для Барбары, так и для всей семьи. Здесь в штате Мэн Джордж Буш-старший женился на бабушке Барбары. И если 94-летний дед присутствовал на церемонии бракосочетания, то бабушка дочки бывшего президента скончалась в апреле нынешнего года. Невеста, чтобы почтить память родственницы, надела ее браслет.

Церемония бракосочетания была закрытой, на ней присутствовало не более 20 человек. Семейство Бушей радушно приняло своего нового зятя Крейга Койна. По словам невесты, познакомились они с будущим мужем в ноябре прошлого года, их свели общие друзья, молодые люди сразу же понравились друг другу. Сейчас Койн проживает в Калифорнии, но он планирует переехать в Нью-Йорк, где работает Барбара Пирс Буш.


 
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ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:30

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