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Warface выйдет на Xbox One 9 октября

Компьютерная игра Warface выйдет на Xbox One 9 октября. Шутер будет доступен для скачивания из магазина Microsoft, кроме Steam и официального сайта, как было ранее.

Warface выйдет на Xbox One 9 октября

Игра впервые была выпущена для пользователей компьютера и Xbox 360 в 2013 году. Авторы проекта в течении длительного периода времени не переносили ее на современные консоли, однако с 9 октября проект станет доступен также владельцам Xbox One. Ранний доступ, впрочем, открыт с 25 сентября, а ключ к нему получили покупатели одного из наборов. По словам разработчиков, владельцев версии игры для новой консоли ожидает уникальный контент, в том числе несколько PvP-режимов, около 50 карт и прочее.

Напомним, что после выхода игры на PS4 за неделю в нее пришло порядка 1,3 миллиона человек, большая часть из которых проживает в западных странах. 20% новичков являются жителями США, 12,5 и 11,2% игроков проживают во Франции и Великобритании соответственно. 5% от общего числа новичков являются жителями России.



 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:06

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