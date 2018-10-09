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Российские биологи назвали причины развития атеросклероза

Накопление холестерина и зарастание кровеносных сосудов бляшками всегда связывалось со сбоем в работе генов, ответственных за метаболизм жиров, заявили российчские биологи, занимавшиеся изучением причин развития атеросклероза. Как показало последнее исследование, проявления недуга возникают из-за изменений цепочек, связанных с иммунной системой, и их воспалением.

Российские биологи назвали причины развития атеросклероза

Сердечно-сосудистые недуги, согласно данным ВОЗ, являются одной из главных причин возрастания смертности людей во всем мире. Развитие заболевания начинается из появления холестериновых бляшек в кровеносных сосудах, что ведет к их утолщению и утрате ими эластичности. Причиной тому многие ученые называли изменения в функционировании ответственных за липидный обмен генов, однако однозначного ответа на данный вопрос никто дать не мог.

Исследование, проведенное российским профессором Александром Ореховым и его коллегами, привело к совершенно неожиданному открытию. Специалисты обнаружили десяток генов, связанных с метаболизмом холестерина и появлением бляшек, но ни один из них не отвечал за обмен жиров. Найденные цепочки ДНК относились к иммунной системе и изменения в их работе вызывали воспаления, а проявления атеросклероза – лишь его следствие. Понимание причин возникновения опасных симптомов позволит разработать более эффективную методику лечения недугов сердца.


 
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Наука
Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 11:15

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