Российские биологи назвали причины развития атеросклероза
Накопление холестерина и зарастание кровеносных сосудов бляшками всегда связывалось со сбоем в работе генов, ответственных за метаболизм жиров, заявили российчские биологи, занимавшиеся изучением причин развития атеросклероза. Как показало последнее исследование, проявления недуга возникают из-за изменений цепочек, связанных с иммунной системой, и их воспалением.
Сердечно-сосудистые недуги, согласно данным ВОЗ, являются одной из главных причин возрастания смертности людей во всем мире. Развитие заболевания начинается из появления холестериновых бляшек в кровеносных сосудах, что ведет к их утолщению и утрате ими эластичности. Причиной тому многие ученые называли изменения в функционировании ответственных за липидный обмен генов, однако однозначного ответа на данный вопрос никто дать не мог.
Исследование, проведенное российским профессором Александром Ореховым и его коллегами, привело к совершенно неожиданному открытию. Специалисты обнаружили десяток генов, связанных с метаболизмом холестерина и появлением бляшек, но ни один из них не отвечал за обмен жиров. Найденные цепочки ДНК относились к иммунной системе и изменения в их работе вызывали воспаления, а проявления атеросклероза – лишь его следствие. Понимание причин возникновения опасных симптомов позволит разработать более эффективную методику лечения недугов сердца.
Сердечно-сосудистые недуги, согласно данным ВОЗ, являются одной из главных причин возрастания смертности людей во всем мире. Развитие заболевания начинается из появления холестериновых бляшек в кровеносных сосудах, что ведет к их утолщению и утрате ими эластичности. Причиной тому многие ученые называли изменения в функционировании ответственных за липидный обмен генов, однако однозначного ответа на данный вопрос никто дать не мог.
Исследование, проведенное российским профессором Александром Ореховым и его коллегами, привело к совершенно неожиданному открытию. Специалисты обнаружили десяток генов, связанных с метаболизмом холестерина и появлением бляшек, но ни один из них не отвечал за обмен жиров. Найденные цепочки ДНК относились к иммунной системе и изменения в их работе вызывали воспаления, а проявления атеросклероза – лишь его следствие. Понимание причин возникновения опасных симптомов позволит разработать более эффективную методику лечения недугов сердца.
Наука
Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 11:15