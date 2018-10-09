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Звезда «Дома-2» Ольга Ветер показала новую квартиру в Москве

Бывшая участница скандально-известного телепроекта «Дом-2» Ольга Ветер продемонстрировала преданным поклонникам выигранную еще два года назад на реалити-шоу квартиру.

Звезда «Дома-2» Ольга Ветер показала новую квартиру в Москве

Два года назад Ольга Ветер была популярной участницей телестройки «Дом-2». Девушка пыталась создать крепкую семью с Глебом Жемчуговым (Клубничкой), в которой подрастал их маленький наследник. Телезрителям очень приглянулась сила характера и открытость Оли, и именно поэтому они голосовали за Ветер в конкурсе «Человек года».

По результатам финала Ольга Ветер получила не только звание «Человек года», но и главный приз - собственную недвижимость в одной из московских новостроек. Только вот получить ключи от выигранной квартиры девушка смогла лишь несколько месяцев назад. Оля не единожды рассказывала своим подписчикам, что получит квартиру с полностью готовой отделкой, а это значит, что заселиться в новое жилище они с сыном смогут сразу же.

Тем не менее, Ольгу Ветер ожидал очень неприятный сюрприз. Выигранная квартира в конкурсе «Человек года» оказалась не только очень маленькой, всего тридцать один метр, но и без ремонта. Также в жилище напрочь отсутствуют стены. Несколько часов назад звезда «Дома-2» опубликовала у себя на страничке в Instagram видеоролик, на котором девушке не удалось скрыть сарказм по поводу такого выигрыша.

Звезда «Дома-2» Ольга Ветер показала новую квартиру в Москве

На видео Ольга показывает два больших окна, а также представляет, где будет расположена кухня, зал, гардероб и туалет. Все это описывает Ветер с улыбкой на лице. По словам девушки, ей уже даже начали приходить квитанции за коммунальные услуги, хотя она еще даже не живет в квартире. Нужно сказать, что верные фанаты Ольги Ветер до сих пор находятся в шоке от такого «приятного» подарка от «Дома-2».

«Я не могу в это поверить..Как же так можно?! Но уж для туалета можно же стены было сделать! Бедная Олечка! Вам ремонт обойдется очень дорого. Может лучше продать такую «недвижимость» для мини-человека?» - написала одна из подписчиц молодой мамочки.


 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:50

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